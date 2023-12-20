Посол РФ заявил об изучении вариантов облегчения посещения Кипра соотечественниками

Российские власти надеются на восстановление прямого авиасообщения с островом, рассказал Мурат Зязиков

НИКОСИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Российские власти надеются на восстановление прямого авиасообщения с Кипром, но при этом изучают разные варианты, как облегчить посещение острова путешественниками из РФ. Об этом заявил корреспонденту ТАСС посол России на Кипре Мурат Зязиков.

Власти Республики Кипр закрыли свое воздушное пространство для самолетов из РФ, присоединившись к антироссийским санкциям Евросоюза. В начале этой недели лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК; ее не признает ни одно государство кроме Турции) призвал установить прямое авиасообщение между его территорией и Россией.

"Любые предложения, направленные на то, чтобы сближать людей, а не разъединять их, достойны, как минимум, рассмотрения, - отметил Зязиков. - Мы в этой связи изучаем разные варианты, как облегчить жизнь путешественников из РФ". При этом посол указал на то, что "с гуманитарной точки зрения было бы справедливее обеспечивать проживающим на острове смешанным русско-кипрским семьям право на беспрепятственное и финансово менее обременительное общение с родными и близкими в России".

По словам Зязикова, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, многие россияне по-прежнему находят возможность посетить остров. В последнее время, продолжил он, поступает много запросов об организации религиозных туров. "Знаю, наши друзья-киприоты ждут массового возвращения российских туристов. Хочу подчеркнуть, что туристов с такой широкой душой и таких щедрых, как россияне, нет нигде в мире", - добавил посол.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.