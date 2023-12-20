Захарова заявила, что США пытаются переложить на ЕС многомиллиардные расходы на Украину

Вашингтон использует принцип "вор у вора дубинку украл", отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. США пытаются переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на поддержание украинского конфликта по принципу "вор у вора дубинку украл". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это можно охарактеризовать одной фразой: вор у вора дубинку украл. Это про то, чем занимаются Брюссель, Вашингтон и Лондон. Вашингтон цинично пытается переложить на Европейский союз многомиллиардные расходы на продолжение развязываемого украинского кризиса, а по сути заставить простых европейцев раскошелиться на содержание погрязшего в коррупции и убийствах режима [президента Украины Владимира] Зеленского", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также указала, что на Западе проводятся "махинации под эгидой и лозунгами помощи молодой украинской демократии".