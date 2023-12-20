Спецпредставитель президента РФ прибыл в Афганистан и встретился с и.о. главы МИД

Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений между двумя странами, а также присутствие представителей "Талибана" в международных структурах, сообщил представитель МИД талибов Абдул Кахар Балхи

ДУБАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в ходе поездки встретился с и.о. главы МИД в афганском правительстве, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амиром Ханом Моттаки. Об этом сообщили в посольстве РФ в Кабуле.

"В рамках поездки в афганскую столицу специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану З. Н. Кабулов провел встречу с и.о. министра иностранных дел Афганистана А. Моттаки", - говорится в заявлении российского диппредставительства, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Факт встречи подтвердила и афганская сторона: представитель МИД талибов Абдул Кахар Балхи написал в соцсети X (ранее Twitter), что Кабулов и Моттаки обсудили вопросы развития двусторонних отношений между Афганистаном и Россией, а также присутствие представителей "Талибана" в международных структурах. По словам Балхи, Моттаки на встрече с Кабуловым также заявил, что его страна готова оказывать содействие проектам Москвы по транспортировке российских товаров в Южную Азию после окончания реконструкции автодороги через перевал "Саланг".

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы члены движения "Талибан" развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа они без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.