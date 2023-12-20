Захарова: Зеленский видит в украинском конфликте единственный шанс удержаться у власти

Как отметила официальный представитель МИД РФ, при этом интересы и возможности переживающих экономический кризис в результате самоизоляции от России стран - членов ЕС все сильнее расходятся

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский воспринимает продолжение украинского конфликта как единственную возможность удержаться у власти, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Он (Зеленский - прим. ТАСС) воспринимает продолжение конфликта с Россией как последнюю возможность удержаться у власти", - отметила дипломат.

При этом, отметила Захарова, интересы и возможности переживающих экономический кризис в результате самоизоляции от России стран - членов ЕС все сильнее расходятся, в том числе в вопросах дальнейшего спонсирования "обанкротившегося правительства Зеленского".