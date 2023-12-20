Лавров проведет заседание ЕР по международному сотрудничеству

Оно состоится 26 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Очередное заседание комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом состоится 26 декабря под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в здании ЦИК партии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Участники планируют обменяться мнениями о роли политических партий в расширении сотрудничества в рамках БРИКС в контексте предстоящего председательства России в этом объединении", - отметила дипломат.