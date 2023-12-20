Путин считает, что работа законодателей РФ стала более зрелой и профессиональной

Во многом ей помогает историческая преемственность, отметил президент РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что работа отечественных парламентариев стала более зрелой и профессиональной, во многом ей помогает историческая преемственность.

Выступая на заседании Совета законодателей, глава государства рассказал о своей недавней содержательной встрече с руководителями думских фракций, обратив внимание на то, что парламентарии сохраняют "историческую преемственность, с уважением относятся к наследию отечественного парламентаризма и народовластия, которое сформировалось еще в начале ХХ века в ходе работы первых государственных дум". "И даже раньше, если вспомнить Новгородское вече - мы все время вспоминаем Новгородское вече, это нам еще в школах достаточно подробно рассказывали, но ведь такие органы представительной власти были не только в Новгороде, но и во многих других русских землях", - заметил президент. "Народные сходы, соборы, потом опыт земского самоуправления - это все важно, все это - наше наследие", - уверен глава государства.

По его мнению, "такая связь времен, принцип непрерывности государственного развития обогащают, подчеркивают и укрепляют суверенное мировоззрение, политическую и парламентскую культуру, помогают принимать взвешенные, ответственные решения". "Работа и федерального, и региональных парламентов, местных представительных органов власти за прошедшие годы стала более зрелой и профессиональной", - оценил Путин. Президент напомнил, что поправки, внесенные в Конституцию в 2020 году, "расширили полномочия обеих палат Федерального собрания, существенно укрепили их влияние, статус в единой системе публичной власти".

Глава государства поблагодарил законодателей России "за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, образования, здравоохранения, на сбережение культуры и традиционных ценностей". "Укрепление безопасности, экономического суверенитета России - это непростые задачи", - уверен он, добавив, что "речь идет об укреплении безопасности страны в целом, защите соотечественников в Донбассе и в Новороссии".

По мнению Путина, "иногда принимаемые решения расходятся с общим представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо". "Но, если человек понимает, внутренне уверен в необходимости принятия тех или иных решений, ему легче доносить до избирателя свою позицию", - полагает президент. По его словам, ответственное отношение к делу означает ответственность перед людьми, которые голосуют на выборах.