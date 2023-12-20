Лавров заявил, что создание российской промзоны в Египте находится на завершающей стадии

Министр иностранных дел отметил, что Россия развивает региональные проекты со странами Лиги арабских государств

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Россия развивает региональные экономические проекты со странами Лиги арабских государств (ЛАГ), в частности, на завершающей стадии находится создание российской промышленной зоны в Египте. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Российско-арабского форума сотрудничества.

"Марокко - один из наших ведущих торгово-экономических партнеров. С марокканцами и со многими другими членами Лиги арабских государств мы развиваем проекты, которые имеют потенциал регионального охвата. На завершающей стадии тема создания российской промышленной зоны в Египте, в зоне Суэцкого канала", - сказал он.

"Этот проект тоже нацелен на то, чтобы иметь региональное измерение. Мы, в принципе, за то, чтобы было как можно больше проектов, которые не только касаются двусторонних связей, но и создают региональный фундамент для укрепления в том числе и позиций наших друзей в этом регионе", - добавил Лавров.

В марте 2023 года РФ и Египет подписали протокол о внесении изменений в соглашение по российской промышленной зоне (РПЗ), которое позволит компаниям-резидентам реализовывать произведенную на территории РПЗ продукцию на египетском рынке. Тогда в пресс-службе Минпромторга уточняли, что строительство объектов на территории промышленной зоны начнется в 2024 году.

Межправительственное соглашение между РФ и Египтом о создании на востоке Порт-Саида особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов было заключено в 2018 году. Полная реализация проекта рассчитана на 13 лет. Планировалось, что компании получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергоресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также готовую площадку. Начало строительства РПЗ было намечено на 2020 год, но из-за пандемии сроки сдвинулись.