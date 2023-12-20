Захарова заявила, что ЕС расширит список запрещенных товаров для реэкспорта в РФ

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ЕС будет это делать "в надежде подорвать взаимовыгодные торгово-экономические связи между нашей страной и нашими партнерами, друзьями, включая, кстати говоря, и Турцию"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Евросоюз будет продолжать расширять номенклатуру товаров, запрещенных для реэкспорта в РФ, это является попыткой подорвать взаимовыгодную торговлю Москвы с партнерами, включая Турцию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как мы понимаем, нынешним кратким перечнем товаров перечень не ограничится. Брюссель будет стремиться расширить этот список в надежде подорвать взаимовыгодные торгово-экономические связи между нашей страной и нашими партнерами, друзьями, включая, кстати говоря, и Турцию", - сказала дипломат, комментируя решение Брюсселя о требовании к европейским компаниям в своих контрактах на поставки продукции и технологий двойного назначение ввести обязательную статью, запрещающую реэкспорт этой продукции в Россию, которая получила название "Статья: не в Россию" (No Russia clause). Этот шаг стал частью 12-го пакета санкций против РФ.

Ранее во внешнеполитической службе ЕС разъяснили ТАСС, что соответствующее решение требует от экспортеров из стран Евросоюза на уровне контрактов запрещать реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особенно чувствительных товаров и технологий при продаже, поставках или экспорте в третьи страны, за исключением государств - партнеров, под которыми подразумеваются государства G7 и страны полностью присоединившиеся к санкциям ЕС. Эта статья относится ко всем компонентам, используемым в российских военных системах, обнаруженных на поле боя на Украине или критически важных для их создания, производства или применения, в том числе к запчастям для авиационной техники и вооружений.

Также отметили, что такая статья имеет обратную силу и будет применяться ко всему списку товаров и технологий военного и двойного назначения, который ЕС запретил к экспорту в Россию с 2014 года.

В 12-м пакете санкций в этот список, в частности, добавлены литиевые батареи, двигатели и электроприводы для беспилотников.