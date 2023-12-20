Володин заявил, что принятие поправок в Конституцию в 2020 году было правильным решением

Председатель Госдумы отметил, что речь идет о полномочиях, которые после принятия поправок в конституцию перешли от президента РФ палате парламента

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Принятие в 2020 году поправок в Конституцию РФ, которые наделили Госдуму полномочиями по утверждению кандидатур членов кабинета министров, было "правильным, прозорливым решением". Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Конституции РФ и Федерального собрания России.

"Мы, уважаемые коллеги, по прошествии 3 лет после принятия поправок в конституцию, которые наделяют полномочиями Государственную думу, мы видим, насколько это было правильным, прозорливым решением", - заявил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что речь идет о полномочиях, которые после принятия поправок в конституцию перешли от президента РФ палате парламента, - по утверждению министров, вице-премьеров и председателя правительства. По его словам, "мало кто из глав государств в мире пойдет на то, чтобы свои полномочия отдать гражданам своей страны". "Это сделал Владимир Владимирович Путин", - заключил спикер.

Володин подчеркнул, что решение о принятии поправок в основной закон страны привело к тому, что парламентарии, обсуждая вопросы с правительством РФ, стали чувствовать общую ответственность за принимаемые законы. "Мы стали более вдумчиво их [инициативы] обсуждать. И, конечно, это повысило качество законотворчества", - добавил он. По мнению спикера, сегодня настал новый этап в развитии парламентаризма в РФ.

Совет законодателей - это совещательный и консультативный орган при российском парламенте. В его состав входят главы палат Федерального собрания - спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, их заместители, председатели профильных комитетов, руководители законодательных органов государственной власти российских регионов.