Захарова: РФ учтет в военном планировании размещение новых контингентов ФРГ в Прибалтике

Это ведет к эскалации и военной напряженности, отметила официальный представитель МИД

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия будет учитывать в своем военном планировании размещение новых военных контингентов ФРГ и других стран НАТО в Прибалтике, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломату задали вопрос о перспективе размещения в Литве бригады Вооруженных сил ФРГ. "Германия решила взять на себя подобные обязательства, а речь идет о размещении военной техники и военных к 2027 году при условии создания литовцами необходимой инфраструктуры. Эти обязательства Германии идут сверх имеющихся планов НАТО", - указала дипломат.

"Это ведет, безусловно, к эскалации, военной напряженности. Со своей стороны будем учитывать намерения и действия стран альянса в своем военном планировании", - подчеркнула она.

Захарова отметила, что ситуация говорит "о глобальном лицемерии, когда Россию обвиняют в некой агрессивной деятельности на границах НАТО, а границы НАТО приближаются как раз с Запада к нам".

Ранее правительство Литвы одобрило план учреждения координационной комиссии по приему перебрасываемой из Германии в Литву бригады Вооруженных сил ФРГ. Постепенное прибытие подразделений начнется в следующем году, однако в полном составе бригада будет размещена к 2027 году. Планируется, что в ней будет 4,8 тыс. военных и 200 человек персонала.