Захарова: РФ добилась коренного перелома в противостоянии с Западом в 2023 году

Официальный представитель МИД отметила, что "этот коренной перелом виден и очевиден везде"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия в противостоянии с Западом добилась коренного перелома в 2023 году, в том числе в зоне специальной военной операции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Я вот точно скажу о своем ощущении, о своих эмоциях. Это, безусловно, понимание и ощущение того самого коренного перелома, который мы все наблюдаем в нашем противостоянии с Западом", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, "этот коренной перелом виден и очевиден везде". "На земле [виден], там, где наши бойцы с оружием в руках доказывают свою правоту, правоту наших позиций, и просто своим делом, своими жизнями реализуют ту самую концепцию внешней политики, которая в этом году принималась", - указала она.

"Это ощущается в поведении и стойкости мирового большинства, - продолжила дипломат. - Это мы видим и на международных площадках, и на саммитах, и в международных организациях. Это видно в том числе и в материалах тех самых западных ангажированных СМИ, которые находятся в абсолютной растерянности от того, на какую авантюру они поддались и к чему это все привело".

Отвечая на вопрос о положительных моментах работы российского дипведомства в 2023 году, Захарова указала на принятие концепции внешней политики. "Обновленной и, я бы сказала, экстраординарной, которой не было никогда, - отметила она.- Безусловно, это событие года для нашей дипломатии".

Запоминающимися вехами года дипломат также назвала проведение в Санкт-Петербурге второго саммита Россия - Африка и расширение состава БРИКС.