РФ и Марокко договорились в начале 2024 года провести заседание межправкомиссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с главой МИД Марокко Насером Буритой он обсудил выполнение договоренностей, которые ранее были достигнуты на высшем уровне между президентом РФ и королем Марокко

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и Марокко достигли договоренности о проведении заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в начале 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Марокко Насером Буритой.

"Мы договорились в начале следующего года организовать очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказал министр.

Глава МИД РФ отметил, что на переговорах с марокканским коллегой он обсудил выполнение договоренностей, которые ранее были достигнуты на высшем уровне между президентом России и королем Марокко.

"Мы подчеркнули, что эти документы в полной мере сохраняют свою актуальность. Говорили о том, как детализировать наши действия по более эффективному, более полному их выполнению, - продолжил Лавров. - Прежде всего, с точки зрения укрепления торгово-экономических, инвестиционных связей в таких сферах, как топливно-энергетический комплекс, цифровые технологии, энергетика, мирное освоение атома".

Он указал, что в ходе встречи также были затронуты вопросы, касающиеся сельского хозяйства и морского рыболовства. "Говорили о широких возможностях, которые существуют и в сферах культуры, образования и в целом в гуманитарной области", - добавил глава дипведомства.