В МИД РФ сообщили о готовности поддерживать диалог с Израилем по вопросам безопасности

Замглавы дипведомства Сергей Рябков обсудил это с завершающим свою миссию в Москве послом Израиля Александром Бен Цви

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и завершающий свою миссию в Москве посол Израиля Александр Бен Цви подтвердили намерение сторон вести активный политический диалог по международной безопасности. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы была подтверждена обоюдная нацеленность на дальнейшее укрепление двусторонних связей, включая поддержание активного политического диалога по актуальным вопросам международной безопасности", - указали в МИД РФ.

Ранее Бен Цви сообщил, что завершает миссию в Москве в конце декабря и выходит на пенсию. Его преемницей стала Симона Гальперин.

Гальперин родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году она жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля она находится с 1993 года.