Лавров и глава МИД Марокко условились о создании комитета между министерствами

Стороны договорились о создании комитета на уровне заместителей

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита договорились о скором создании рабочего комитета между министерствами на уровне заместителей.

"Для того, чтобы наше взаимодействие в сфере внешнеполитической координации было более эффективным, мы договорились ускорить создание рабочего комитета между нашими министерствами на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим марокканским коллегой.