Небензя отметил необходимость отказаться от политизации гуманитарной помощи Афганистану

Постпред РФ при ООН также заявил, что нужно разморозить активы и расширить содействие в проекции для последующего экономического восстановления страны

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. РФ выступает за отказ от политизации гуманитарной помощи Афганистану. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Необходим отказ от политизации гумпомощи, разморозка активов и расширенное содействие в проекции для последующего экономического восстановления Афганистана", - сказал дипломат.

"При этом очевидно, что прогресс едва ли возможен, если отдельные западные доноры продолжат возлагать всю ответственность исключительно на талибов (представители запрещенного в РФ движения "Талибан" - прим. ТАСС), требуя от них выполнения обязательств. Сколько еще должно пройти лет прежде, чем вы признаетесь себе в безэффективности и безрезультатности попыток угроз, давления и шантажа", - отметил он. Небензя подчеркнул, что без встречных конструктивных шагов со стороны западных стран "это путь в никуда".