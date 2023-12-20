Небензя: Афганистан, вопреки прогнозам на Западе, выстоял после бегства иностранных войск

Постпред РФ при ООН отметил, что в свои дома в стране вернулись более 1,3 млн внутренне перемещенных лиц "и эти цифры беспрецедентны"

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Афганистан выстоял и не скатился в новую гражданскую войну при правительстве, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) после бегства иностранных войск из страны, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"За два с лишним года нахождения талибов у власти, вопреки громким разговорам западных коллег о возможном коллапсе, Афганистан выстоял. В условиях беспрецедентных односторонних санкций и гуманитарного кризиса страна не скатилась к очередной гражданской войне и не превратилась в черную дыру", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя отметил, что в свои дома в Афганистане вернулись более 1,3 млн внутренне перемещенных лиц "и эти цифры беспрецедентны".

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы члены движения "Талибан" развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа они без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.