Источник: КПРФ может выдвинуть Николая Харитонова кандидатом в президенты

Теперь решение должен принять пленум, а затем - съезд партии, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. КПРФ может представить в качестве кандидата в президенты РФ от партии депутата Госдумы Николая Харитонова, соответствующее решение принял президиум ЦК компартии, сообщил ТАСС источник.

"Президиум ЦК КПРФ поддержал выдвижение Николая Михайловича Харитонова в качестве кандидата в президенты от партии. Теперь решение должен принять пленум, а затем - съезд партии", - сказал источник.

Харитонову 75 лет, он депутат Госдумы всех созывов, глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. Член президиума ЦК КПРФ. Предвыборный съезд КПРФ пройдет 23 декабря.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.