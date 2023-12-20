Посольство РФ в Италии уличило газету La Repubblica во лжи

Диппредставительство потребовало от издания извинений

РИМ, 20 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов направил главному редактору газеты La Repubblica Маурицио Молинари письмо с требованием опубликовать опровержение статьи, в которой содержатся откровенная дезинформация, "бредовые умозаключения", дискриминирующие сотрудника генерального консульства РФ в Палермо.

Кроме того, посольство России направило в МИД Италии вербальную ноту, в которой выражен "протест в связи с действиями итальянских газет, которые идут вразрез с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, препятствуют исполнению дипломатических обязанностей и представляют угрозу безопасности, жизни и здоровью российского дипломата".

Ранее издание опубликовало статью, в которой фальсифицируются персональные данные атташе генконсульства России в Палермо Анастасии Шаповаловой: молодой дипломат 1998 года рождения выдается за судью Крыма Анастасию Шаповал, а российский МИД подозревается в подлоге данных. "Сотрудник вашего авторитетного издания отступил от журналистской этики и встал на путь произвольной интерпретации информации. Анастасия Владимировна Шаповалова и Анастасия Владимировна Шаповал, о которых говорится в статье, - два разных человека. Они тезки по имени и отчеству, но фамилии у них разные, как и даты рождения - 1998 и 1983 годы соответственно. Это признает и сам журналист, приходящий, правда, к странному выводу, что имело место "намеренное неправильное написание" фамилии в консульских списках МИД Италии", - пишет Парамонов.

Посол требует от главного редактора официального опровержения информации, содержащейся в статье, и "извинений российскому дипломату, который исполняет свою работу в рамках положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года". Парамонов сообщает, что Шаповалова столкнулась с неподобающими угрозами и выпадами в свой адрес со стороны отдельных радикальных националистов украинской диаспоры в Италии.