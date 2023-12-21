Матвиенко: РФ не отступит от условий, которые выдвинула для переговоров с Украиной

По словам председателя Совета Федерации, предпосылок для прекращения конфликта на Украине пока не видно

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия сформулировала условия, на которых готова к переговорам с Украиной, и не отступит от них. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Сегодня Россия сформулировала условия, на которых она готова к переговорам. Эти условия были заявлены с начала специальной военной операции, и пока мы их не добьемся, мы по-другому себя вести не можем", - сказала Матвиенко.

По ее словам, предпосылок для прекращения конфликта на Украине пока не видно, но интерес Запада к нему падает. "Я пока не вижу, честно говоря, предпосылок для того, чтобы этот конфликт [на Украине] остановился. Но то, что интерес падает на Западе к украинской теме, то, что у них не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Украине в своих парламентах, перед своим населением, это факт", - сказала Матвиенко.