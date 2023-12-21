Посол РФ прокомментировал решение о закрытии четырех генконсульств России в ФРГ

Сергей Нечаев назвал это беспрецедентным шагом в истории двусторонних отношений

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 21 декабря. /ТАСС/. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал беспрецедентным шагом в истории двусторонних отношений решение властей ФРГ о закрытии четырех генеральных консульств РФ в Германии.

"Российско-германские отношения находятся на грустном уровне. Я аккуратно пытаюсь выразиться", - сказал Нечаев российским журналистам по случаю закрытия генконсульства РФ в Лейпциге. "Решение о закрытии четырех генеральных консульств РФ в ФРГ - беспрецедентный шаг в истории наших двусторонних отношений", - подчеркнул он. Политические оценки этого шага, по словам дипломата, уже даны.

"Шаг беспрецедентный и дружественным его назвать, разумеется, нельзя никак. Это не наш выбор", - резюмировал посол РФ.