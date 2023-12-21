МИД РФ анонсировал ответ на рейдерский захват спецслужбами Латвии "Дома Москвы"

Официальный представитель МИД РФ указала, что 21 декабря представители латвийских спецслужб ворвались в здание центра, отобрали у сотрудников средства связи, проводят допросы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Захват латвийскими спецслужбами культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге стал актом государственного бандитизма, РФ ответит на эти действия. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова указала, что 21 декабря представители латвийских спецслужб ворвались в здание центра, отобрали у сотрудников средства связи, проводят допросы. "Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей, - подчеркнула дипломат. - Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют".

Официальный представитель МИД РФ также уточнила, что "на входе в здание установлен "пост охраны", в помещениях идет опись имущества и компьютерной техники". "Одновременно в Сейме Латвии как раз в эти дни в ускоренном порядке проталкивается законопроект об экспроприации "Дома", являющегося собственностью правительства Москвы", - добавила Захарова.