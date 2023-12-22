Посол РФ в Лондоне заявил, что Великобритания налаживает отношения с Китаем

Андрей Келин отметил, что Лондон считает Пекин одним из своих важнейших партнеров

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Великобритания меняет свою политику в сторону более тесного сотрудничества с Китаем. Такое мнение посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"[Изменение политики Лондона по отношению к Пекину] прослеживается и в заявлениях премьер-министра [Великобритании Риши Сунака], и во всем правительственном тренде. Еще год назад стали заметны определенные повороты", - сообщил дипломат.

"Три года назад была "золотая эра" в отношениях, а потом произошел резкий поворот к попытке "расстыковки" с Китаем - стоял вопрос о том, чтобы позакрывать институты Конфуция, повыгонять китайских студентов, разорвать контракты с целым рядом компаний. Потом где-то в текущем году заговорили о том, что такого разрыва быть не должно, что Китай - важнейший партнер, что нужно выстраивать отношения. И опять появились контакты с китайцами", - рассказал Келин.

При этом посол минимизировал влияние роли нового главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в улучшении отношений с Пекином. О такой возможности местные СМИ писали после того, как бывший премьер-министр (2010-2016) Кэмерон занял этот пост в ноябре. Эти предположения основывались на том, что, будучи главой правительства, политик активно развивал взаимодействие с Пекином, а покинув кабинет на Даунинг-стрит, 10, попытался создать британо-китайский инвестиционный фонд размером в $1 млрд.

"В Великобритании сильны традиции того, что если позиция согласована, то ее должны придерживаться все остальные члены правительства и двигать ее. Кэмерон продвигает ту линию, которая, судя по всему - мы ее не видели, не слышали, но по многим фактам и отголоскам чувствуем - была согласована и эволюционирует на китайском треке", - резюмировал дипломат.