Матвиенко заявила о расширении круга друзей России

Все попытки заблокировать РФ "окончательно и бесповоротно" обречены на провал, утверждает председатель Совета Федерации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия укрепляет свои позиции в мире, несмотря на внешнее давление, круг ее друзей расширяется. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, закрывая осеннюю парламентскую сессию.

"Несмотря на колоссальное внешнее давление, Россия продолжает укреплять свои позиции на мировой арене. Это подтверждают и результаты девятого парламентского форума БРИКС в ЮАР, и девятый саммит председателей парламентов государств "Группы двадцати" в Нью-Дели. Также с большой позитивной отдачей прошла 147-я Ассамблея МПС в Республике Ангола и мероприятия осенней сессии МПА СНГ", - сказала спикер Совфеда, подчеркнув, что сенаторы участвовали в этих международных мероприятиях, отстаивали позицию России "и доносили голос правды".

"Круг друзей нашей страны расширяется. Вопреки всему. И это лучшее доказательство того, что все попытки заблокировать Россию обречены на провал. Окончательно и бесповоротно", - добавила она.

Матвиенко также отметила, что центральным событием следующего политически и исторически важного для России года станут выборы президента.

"Очевидно, что недружественные страны и сейчас, и в дальнейшем будут пытаться грубо, настойчиво вмешиваться в наш избирательный процесс, поэтому органы власти всех уровней, институты гражданского общества должны приложить все усилия, чтобы избирательная кампания прошла в строгом соответствии с российским законодательством и без нарушений. Мы должны обеспечить абсолютную легитимность, прозрачность и конкурентность выборов, сделать все для сохранения политической стабильности и дальнейшего развития страны", - сказала она.

Матвиенко попросила комиссию Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России "работать 24 часа в сутки и отслеживать любые попытки вмешательства".

Председатель Совфеда также заявила, что в 2024 году сенаторам предстоит большой объем законодательной работы. Кроме того, запланировано проведение ряда крупных мероприятий в Совете Федерации, в регионах и на международном треке.

"Откроют его двенадцатые Рождественские парламентские встречи, которые пройдут в Совете Федерации в январе и будут посвящены вопросам православия и отечественной культуры. Нам предстоит провести одиннадцатый Форум регионов Беларуси и России, очередной, четвертый Евразийский женский форум, юбилейный, десятый форум БРИКС", - сообщила спикер Совфеда. Учитывая серьезные задачи, стоящие перед сенаторами, Матвиенко пожелала им отдохнуть в новогодние праздники, зарядиться положительными эмоциями и набраться сил "для активной и результативной работы в весеннюю сессию".