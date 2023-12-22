Крашенинников, Хинштейн и Кузнецова возглавили рейтинг полезности депутатов Думы

Они представляют фракцию "Единая Россия"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Главы думских комитетов по госстроительству и законодательству и по информполитике Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также вице-спикер Анна Кузнецова стали лидерами традиционного рейтинга "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". Это следует из материалов проведенного с сентября по декабрь исследования политологов Алексея Мартынова и Павла Данилина, которые были представлены в ТАСС.

"Первые три места в топ-50 рейтинга полезности депутатов Госдумы заняли Павел Крашенинников, Александр Хинштейн и Анна Кузнецова (все представляют фракцию "Единая Россия" - прим. ТАСС)", - отмечается в материалах.

По итогам прошлых исследований (с апреля по июль этого года) возглавлял рейтинг Хинштейн, второе место было за его однопартийцем Андреем Картаполовым, а Крашенинников замыкал тройку лидеров. При этом Кузнецова входила в первую десятку самых эффективных парламентариев. Сейчас в топ-10 также вошли Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев, Ирина Яровая, Андрей Макаров, Петр Толстой, Евгений Попов.

Топ-50 народного голосования возглавили Алена Аршинова, Ольга Занко и Анатолий Выборный. Лидерами по активности стали Ярослав Нилов, Алексей Куринный, Яна Лантратова. Самыми медийными оказались Александр Хинштейн, Владислав Даванков, Борис Чернышов. В тройку лидеров по экспертному индексу вошли Павел Крашенинников, Анна Кузнецова, Андрей Макаров.

В докладе подчеркивается, что общая активность депутатов в Госдуме значительно выросла по сравнению с периодом до начала специальной военной операции.

Как составляют рейтинг

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовались четыре критерия: индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников), индекс активности депутата в Госдуме (законотворческая активность), медийность (количество упоминаний о депутате в СМИ), а также работа в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами).

При этом спикер Госдумы не участвует в рейтинге. "Как третье лицо в государстве он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом. Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций. Все остальные депутаты, независимо от занимаемой должности, находятся в равных условиях", - отмечают авторы исследования.