В Дагестане открылся региональный избирательный штаб Путина

Аппарат штаба возглавил Муслим Гиндиев

МАХАЧКАЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Региональный избирательный штаб президента РФ Владимира Путина открылся в Дагестане. Аппарат штаба возглавил Муслим Гиндиев, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня открываем региональный избирательный штаб президента страны Владимира Путина. Мы все знаем, что наш национальный лидер сделал многое для развития страны, в частности Дагестана. Знаем, как он поддерживает нашу республику, и поэтому весь дагестанский народ, как и прежде, поддерживает своего Владимира Владимировича Путина", - сказал Гиндиев.

По его словам, в настоящее время самое главное - организовать акции в поддержку в соответствии с законодательством РФ.

"Необходимо четко и планомерно организовать работу, собрать необходимое количество подписей в поддержку нашего кандидата. В последующем, после регистрации, проводить агитационные мероприятия с жителями нашей республики", - добавил он.

Гиндиев уточнил, что в субботу стартует сбор подписей в поддержку действующего главы государства, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.