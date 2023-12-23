КПРФ на предвыборном съезде в "Снегирях" выдвинет кандидата на выборы президента

Вторую президентскую кампанию подряд коммунистов может представить не их лидер Геннадий Зюганов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) в субботу проведет съезд в преддверии выборов президента в марте 2024 года, на котором выдвинет своего кандидата на пост главы государства. Вторую президентскую кампанию подряд коммунистов может представить не их лидер Геннадий Зюганов.

Съезд Коммунистической партии пройдет в привычном для них месте - в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области. Ключевым вопросом съезда станет выдвижение кандидата на выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Как сообщила в своем Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, пленум ЦК КПРФ решил рекомендовать на статус кандидата в президенты Николая Харитонова.

Харитонов уже участвовал от КПРФ в президентской кампании ровно 20 лет назад и занял тогда второе место, набрав 13,69% голосов избирателей. Помимо Харитонова, на выборы главы государства от коммунистов выдвигался только их лидер - Геннадий Зюганов (1996, где вышел во второй тур, 2000, 2008 и 2012 годах) и Павел Грудинин (2018). Окончательное решение о кандидате должен принять съезд.

Также в "Снегирях", как рассказал ТАСС секретарь ЦК КПРФ, глава пресс-службы фракции компартии в Госдуме, депутат нижней палаты Александр Ющенко, коммунисты обсудят программу, с которой пойдет партия на выборы в марте. "Это программа победы, которая была в том числе представлена на избирательном цикле последних нескольких лет. Будет представлена готовность партии к выборам. Второй вопрос - это, естественно, выдвижение кандидата. И, соответственно, мобилизация нашего актива, которая в том числе обсуждалась на прошедшем пленуме", - добавил он.

По его словам, никаких кадровых перестановок в руководящих органах партии не ожидается. "Будут протокольные мероприятия, связанные с избирательным циклом. Технические вопросы. Но главное - это программа, кандидат, цели и задачи", - уточнил Ющенко.

Депутат заметил, что в ходе прошедшего пленума ЦК КПРФ "обсуждалось большое количество претендентов" на выдвижение в президенты от компартии. "Пленум ЦК единогласно поддержал кандидатуру Харитонова", - резюмировал Ющенко.

Съезды партий

"Единая Россия" уже провела свой съезд 17 декабря, его делегаты единогласно поддержали выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина. Днем ранее состоялось положенное по закону собрание группы избирателей в поддержку главы государства, который идет на президентские выборы самовыдвиженцем. ЛДПР провела свой съезд 19 декабря, на нем либерал-демократы на выборы президента выдвинули главу партии - Леонида Слуцкого. Параллельно с КПРФ свой съезд проведет "Справедливая Россия - За правду", на котором справороссы намерены поддержать самовыдвижение Путина. Съезд партии "Новые люди" должен пройти 24 декабря. Там среди возможных кандидатов на главный пост страны - лидер партии Алексей Нечаев, а также Владислав Даванков и Сардана Авксентьева.

Кандидаты в президенты от политических партий, представленных в Госдуме, не должны для регистрации Центризбиркомом РФ собирать подписи.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.