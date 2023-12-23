В Москве открылся предвыборный съезд партии "Справедливая Россия - За правду"

Ключевым вопросом будет решение о поддержке самовыдвижения действующего президента Владимира Путина

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) начал свою работу в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ключевым вопросом съезда будет решение о поддержке самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина. Справороссы не планируют выдвигать своего кандидата на президентские выборы 2024 года.

XIII съезд партии "Справедливая Россия - За правду" проходит в Москве, в гостинице "Холидей инн Москва Сокольники", он будет однодневным. В нем принимут участие председатель партии Сергей Миронов, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также руководители и представители региональных отделений СРЗП.

Как рассказал в беседе с ТАСС Миронов, главной задачей съезда станет именно "поддержка выдвижения действующего лидера Владимира Путина на выборы президента РФ". Он отметил, что в работе съезда примут участие 213 делегатов, а также порядка 300 приглашенных гостей, среди которых известные деятели искусства, науки и представители общественных организаций.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.