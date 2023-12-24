Путин поздравил Алиева с днем рождения

Президент России отметил, что под руководством лидера Азербайджана страна добивается значительных успехов в экономической и социальной областях и играет важную роль в региональных и международных делах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева, которому 24 декабря исполнилось 62 года, с днем рождения и отметил его личный вклад в упрочение союзнических отношений России и Азербайджана.

"Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами", - говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Глава российского государства также добавил, что под руководством Алиева Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях и играет важную роль в региональных и международных делах.

"Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы", - говорится в послании президента России.

Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья и благополучия и попросил передать от него сердечный привет своей семье.