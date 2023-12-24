Лидер Партии роста Борис Титов приехал на съезд "Новых людей"

На съезде должен быть выдвинут кандидат в президенты РФ от "Новых людей"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Лидер Партии роста Борис Титов присутствует на предвыборном съезде "Новых людей", на котором должен быть выдвинут кандидат в президенты РФ от партии, передает корреспондент ТАСС.

Сейчас Титов находится не в общем зале, а в закрытой зоне.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на съезде будет объявлено об объединении Партии роста и "Новых людей" на съезде.

В июне этого года представители партии "Новые люди" и Партии роста объявили, что решили создать политический союз, который станет основой для более широкой коалиции всех прогрессивных сил России. При этом Титов тогда заявлял, что слияние партий на тот момент не планировалось.