Лавров: арабский мир настроен на координацию с РФ по формированию будущего мироустройства

Глава МИД России отметил "желание активно сотрудничать как по двусторонней линии, развивая экономику, взаимные инвестиции, так и на международной арене"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Страны арабского мира хотят координировать свои действия с Россией по вопросу формирования будущего мироустройства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Арабский мир не только пристально наблюдает, но и тесно сотрудничает с нами. Атмосфера, которая была в Марракеше на заседании Российско-арабского форума сотрудничества, и переговоры с министром иностранных дел по делам миграции и тунисцев за рубежом Набилем Аммаром, и встреча с президентом Туниса Каисом Саидом показали, что это не просто наблюдение, - сказал он. - Это желание активно сотрудничать как по двусторонней линии, развивая экономику, взаимные инвестиции, так и на международной арене. Причем не просто координироваться по отдельным аспектам, а по принципиальным вопросам будущего мироустройства".