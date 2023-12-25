Постпред РФ заявил, что в проект бюджета ОБСЕ на 2024 год не внесли упоминаний об Украине

Документ могут одобрить после того, как будет согласован уровень ассигнований, уточнил Александр Лукашевич

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Упоминания о ситуации вокруг Украины не включены в текст проекта бюджета ОБСЕ на 2024 год в соответствии с условием российской стороны. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью газете "Известия".

"При подготовке проекта бюджета на 2024 год печальный опыт уходящего года был учтен и западниками, и генсекретарем. В тексте новой сметы никаких упоминаний о ситуации на Украине нет. В этой связи отсутствуют и политические препятствия к тому, чтобы одобрить ее консенсусом. Однако сначала потребуется согласовать уровень ассигнований на 2024 год. Дискуссия по этому вопросу сейчас активно ведется", - отметил дипломат.

Он напомнил, что к концу июля 2023 года РФ согласилась на компромисс по финансовым параметрам бюджета на 2023 год, однако при этом российской стороной было поставлено четкое условие, согласно которому смета может быть принята только после того, как из бюджетного документа будут сняты любые упоминания о "войне против Украины".

Тогда Запад и Киев заявили, что не пойдут на изъятие этой фразы, пояснил Лукашевич. "В итоге проект бюджета на 2023 год остается до сих пор неутвержденным, а вся вина за это лежит на представителях западных стран и киевского режима", - сказал он.