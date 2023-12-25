Косачев: США действуют вне международно-правовой основы, заявляя о расширении шельфа

Международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы, заявил вице-спикер Совета Федерации

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. США, заявляя о расширении континентального шельфа за пределами 200 морских миль, действуют без какой-либо международно-правовой основы, а значит международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что усиление притязаний на континентальный шельф в Северном Ледовитом океане является общей тенденцией в морской политике арктических стран. Такая опция предусмотрена в международном праве, если государство докажет, что имеет место подводное продолжение материковой части за пределами 200 миль от исходных линий. Мандат Комиссии ООН по границам континентального шельфа основывается на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Другие страны, прежде всего Россия, Канада и Дания, годами ожидают рассмотрения своих претензий на арктический шельф. РФ полностью следует положениям конвенции, которые предписывают направлять заявки на увеличение шельфа в комиссию.

США, заявляя о расширении континентального шельфа, сделали это с международно-правовой точки зрения, "в грязную", заметил Косачев. "Что касается США, то они до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву и в каком-то смысле являются изгоем среди всех морских держав - участников конвенции. <...> Как результат, сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, а значит международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы", - отметил политик в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что на этот раз США "превзошли самих себя", проигнорировав интересы даже своих союзников в Арктике. Теперь страна имеет территориальный спор с Канадой и Японией по поводу делимитации шельфа. "Напомню, что администрация Обамы еще в 2012 году предпринимала тщетные попытки по ратификации конвенции 1982 года. Эту идею похоронили республиканцы в Сенате США, дескать, конвенция ущемляет национальный суверенитет США (после этой истории Сенат стали называть "кладбищем международных договоров")", - отметил он.

Косачев напомнил, что Россия последний раз получила от комиссии ООН положительные рекомендации на увеличение своего шельфа в Арктике в феврале 2023 года.

В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что США в одностороннем порядке заявили о расширении претензий на суверенитет над значительной частью континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. По его данным, администрация президента Джо Байдена "значительно расширила претензии США на суверенитет над дном океана на территорию, вдвое превышающую размер Калифорнии". Речь идет об опубликованном ранее заявлении Госдепартамента США, которое содержит новую карту расширенного континентального шельфа с обозначением внешних границ зоны, на обладание суверенитетом над которой претендуют США. Расширенный континентальный шельф занимает около 1 млн кв. км и преимущественно располагается в Арктике и Беринговом море.