Медведев заявил, что при появлении на Украине иностранной военной базы РФ ударит по ней

Говоря о подготовленной Декларации ЕС по гарантиям безопасности для Украины, зампред Совбеза РФ обратил внимание, что сам документ - "филькина грамота" без добавленной стоимости

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия обязательно нанесет удар по иностранным военным базам на Украине, если таковые будут созданы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Говоря о подготовленной Декларации ЕС по гарантиям безопасности для Украины, он обратил внимание, что сам документ - "филькина грамота" без добавленной стоимости. Но он дает Киеву возможность заключать соглашения с отдельными странами, оговаривающие поставку вооружений, подготовку военнослужащих, финансирование военных программ и многое другое, вплоть до создания военных баз на Украине.

"Такая вот модель: в НАТО вас не возьмем, не хотим войны с Россией, но в индивидуальном порядке ни в чем себе не отказывайте. И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать статью 5 Вашингтонского договора. Иными словами, когда Россия нанесет удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?" - предложил задуматься политик.

Медведев констатировал, что удар по любой военной базе - несомненно, основание для применения статьи 6 этого договора ("Вооруженное нападение… на вооруженные силы, суда или летательные аппараты какой-либо из договаривающихся сторон"). "А вот дальше интереснее - ответ не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в той же статье 5 договора", - заметил он.

Зампред Совбеза РФ указал, что ответ на такие действия заключается в "оказании помощи" в виде немедленного осуществления "такого индивидуального или совместного действия, которое [сторона или стороны] сочтет [или сочтут] необходимым, включая применение вооруженной силы". "То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну - владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооруженным путем, а можно иначе. Так что без иллюзий - люфт значительный. И ублюдочной бандеровской власти стоит об этом помнить", - резюмировал Медведев.

Североатлантический пакт, или Вашингтонский договор был подписан в 1949 году и заложил основы НАТО. Он содержит 14 статей. Принцип коллективной обороны занимает центральное место в договоре и закреплен в статье 5. Он обязывает государства НАТО защищать друг друга.