В ГД сообщили о передаче "Единой Россией" 40 пикапов бойцам СВО

Автомобили доставят печки-буржуйки, сладкие новогодние наборы, аптечки и теплые вещи

СЕЛО СУЛТАН-САЛЫ /Ростовская область/, 25 декабря. / ТАСС/. "Единая Россия" передает бойцам в зону проведения специальной военной операции (СВО) 40 пикапов в полной комплектации из Ростовской области, сообщила в ходе церемонии передачи транспорта вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Единая Россия" с самого начала отправляет разные автомобили, в том числе и для боевых задач. Сегодня отправляется 40 автомобилей в полной комплектации для нужд фронта", - сказала Кузнецова.

Автомобили для участников СВО доставят печки-буржуйки по запросу бойцов, а также сладкие новогодние наборы, аптечки и теплые вещи. С помощью пикапов бойцы смогут оперативнее добираться до необходимых мест для транспортировки грузов и оказания гуманитарной помощи жителям.