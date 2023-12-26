Высший совет ЛДПР утвердил состав президиума

Руководителем стал лидер партии Леонид Слуцкий

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Высший совет Либерально-демократической партии России (ЛДПР) утвердил президиум в составе семи человек. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ЛДПР.

Руководителем президиума стал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а его заместителем - экс-губернатор Смоленской области, член высшего совета Алексей Островский. Также в состав президиума вошли член Центризбиркома РФ от партии Александр Курдюмов, депутаты Госдумы Андрей Луговой, Владимир Кошелев, Сергей Каргинов, а также координатор регионального отделения ЛДПР в Чечне Джамбулат Умаров.

19 декабря съезд ЛДПР принял устав партии в новой редакции, согласно которой количество членов высшего совета должно составлять не менее 5 и не более 25 человек. Всего в высший совет вошли 24 человека из 25 возможных.

Высший совет - коллегиальный орган, который осуществляет руководство партией между съездами. Ранее высший совет состоял из 14 членов.