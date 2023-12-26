Слуцкий назвал слухами публикации о замене Нилова и Диденко на постах глав комитетов ГД

Они примут участие в выборной кампании, отметил лидер ЛДПР

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал слухами информацию о возможной замене председателей двух думских комитетов - по труду и по региональной политике Ярослава Нилова и Алексея Диденко.

"Не нужно искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет. Во фракции мы этот вопрос не обсуждали. И каждый из коллег, включая Ярослава Нилова и Алексея Диденко, примет участие в выборной кампании", - сказал Слуцкий на пресс-конференции, посвященной работе избирательного штаба на выборах президента РФ.

"Поэтому коллегам из "Ведомостей" стоит меньше увлекаться слухами и заниматься их исследованием, чтобы не вводить читателей в заблуждение", - добавил он.

Ранее газета "Ведомости" опубликовала материал, в котором со ссылкой на три источника в партии говорилось про обсуждение возможности замены руководителей двух комитетов Госдумы - Ярослава Нилова и Алексея Диденко. 19 декабря по решению съезда ЛДПР они не вошли в состав высшего совета партии.