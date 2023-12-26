В ДНР заявили, что взятие Марьинки позволяет РФ перекрыть несколько стратегических трасс

Советник главы республики Игорь Кимаковский отметил, что теперь российским войскам открыты направления на Курахово, Красногоровку и Угледар

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. После освобождения Марьинки российские войска получили возможность перекрыть несколько стратегически важных для украинской стороны трасс, по которым осуществляется доставка боеприпасов. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"[Взятие Марьинки] позволит нам перекрыть несколько важных стратегических трасс, по которым противник обеспечивает взаимодействие между своими подразделениями и доставку живой силы и боеприпасов", - сказал он в эфире Первого канала.

Кимаковский также добавил, что после освобождения Марьинки российским войскам открыты направления на Курахово, Красногоровку и Угледар.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе освобождения Марьинки российским войскам удалось взломать мощный укрепрайон, созданный за девять лет Вооруженными силами Украины. По его словам, в нем был задействован каждый из 3 000 домов города. Президент России Владимир Путин отметил, что взятие этого населенного пункта открывает российским войскам широкий оперативный простор.