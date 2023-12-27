Захарова: Москва необязательно симметрично ответит на новые экпортные санкции Сеула

Они негативно отразятся на двусторонних связях, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новые экспортные санкции Южной Кореи в отношении России негативно отразятся на двусторонних связях, ответ Москвы необязательно будет симметричным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.

"Новые южнокорейские рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея. Кстати говоря, оно и так уже серьезно пострадало после присоединения Сеула к незаконным антироссийским санкциям коллективного Запада. Безусловно, все это отразится негативно на всем комплексе двусторонних связей. Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера", - сказала дипломат.

Захарова также назвала этот шаг Сеула недружественным. По ее словам, он был принят "по указке Вашингтона и вызывает не просто глубокое сожаление, а идет вразрез с декларируемым южнокорейской стороной настроем на поддержание конструктивных отношений с Россией". "Самое главное - это же подрывает экономику и промышленность самой Южной Кореи", - обратила внимание официальный представитель МИД РФ.

Ранее министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея опубликовало информацию о том, что в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию будут добавлены 682 вида товаров.

Изменения вступят в силу в начале 2024 года после административных процедур. С того момента список экспортного контроля увеличится до 1 159 видов товаров. Новые правила будут действовать в отношении тяжелого строительного оборудования, батарей с возможностью зарядки, компонентов для авиационной техники, а также легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 000 кубических сантиметров.

В качестве причин расширения ограничений указывается "высокая вероятность" использования этих предметов в военных целях.