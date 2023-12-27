Захарова: приоритетом РФ в СНГ будет улучшение механизмов борьбы с угрозами безопасности

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что на октябрьском саммите СНГ в Бишкеке была создана "необходимая правовая база для выстраивания этой работы на новом уровне"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Одним из приоритетов председательства России в СНГ в 2024 году станет совершенствование механизмов противодействия угрозам безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.

"Важно, что в правоохранительной и военной сферах в числе российских приоритетов [председательства в СНГ будет] совершенствование механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности, укрепление внешних границ содружества, наращивание потенциала профильных многосторонних механизмов, программ", - сообщила Захарова.

Дипломат напомнила, что на октябрьском саммите СНГ в Бишкеке была создана "необходимая правовая база для выстраивания этой работы на новом уровне".

По словам Захаровой, Россия "продолжит усилия по сопряжению интеграционных процессов на пространстве СНГ. "В частности, по углублению его контактов <…> с ОДКБ и ШОС в области безопасности", - уточнила она.

"В ближайшие дни текст концепции будет размещен на официальных интернет-ресурсах. Презентация приоритетов российского председательства состоится в штаб-квартире СНГ в Минске 23 января 2024 года", - заключила Захарова.

С 1 января 2024 года председательство в СНГ перейдет от Киргизии к России.