Лавров: РФ отмечает прогресс сотрудничества с Индией по производству современного оружия

По словам главы МИД РФ, Россия и Индия обсудили взаимодействие в военно-технической сфере

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия обсудили взаимодействие в военно-технической сфере, Москва отмечает прогресс в сотрудничестве с Нью-Дели по производству современных видов вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений, здесь тоже есть конкретное движение вперед", - сказал российский министр.