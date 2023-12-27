Лавров: РФ готова осуществлять выпуск военной продукции в рамках программы "Делай в Индии"

Глава МИД РФ отметил, что страна готова поддержать инициативу индийских коллег

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия готова осуществлять производство военно-технической продукции через программу "Делай в Индии". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Понимаем и готовы поддерживать их [Нью-Дели] инициативу, осуществлять выпуск продукции военного назначения в рамках программы "Делай в Индии". Мы готовы взаимодействовать в этом вопросе", - сказал российский министр.

Кроме того, Лавров отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили "перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений". "Здесь тоже есть конкретное движение вперед", - добавил он.

"На этом направлении наше взаимодействие тоже носит стратегический характер, его углубление соответствует национальным интересам наших государств, интересам поддержания безопасности на евразийском континенте", - отметил Лавров.