Путин примет министра иностранных дел Индии

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Индия является важным партнером России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря встретится с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Также сегодня вечером президент имеет в виду принятие у себя господина Джайшанкара, это министр иностранных дел Индии", - сказал он.

Песков напомнил, что ранее глава индийского ведомства уже встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам представителя Кремля, Индия - важный партнер России, поэтому министры расскажут о состоявшихся контактах и о ходе их обсуждения.

Также Песков добавил, что вечером у главы государства состоится несколько рабочих встреч.