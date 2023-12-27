Сальдо: ВСУ ежедневно выпускают более 150 снарядов по объектам на левом берегу Днепра

По словам губернатора Херсонской области, ситуация на линии боевого соприкосновения постоянно напряженная

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные сил Украины (ВСУ) ежедневно обстреливают объекты на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпуская порядка 150 снарядов. Об этом рассказал журналистам перед заседанием Госсовета губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения постоянно напряженная. Ежедневно более 150 снарядов выпускается на левый берег <...>, разрушаются объекты социальной инфраструктуры", - рассказал он.

При этом, отметил Сальдо, на линии боевого соприкосновения военные полностью контролируют ситуацию, а проникнуть на левый берег противнику не удастся.