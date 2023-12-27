В прифронтовой зоне Херсонщины откроют участки для выборов президента РФ

Все меры безопасности будут предусмотрены, сообщил губернатор Владимир Сальдо

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах президента РФ будут открыты в том числе в прифронтовой зоне Херсонской области. Все меры безопасности будут предусмотрены, сообщил журналистам губернатор Владимир Сальдо.

"Мы в военном положении находимся, и специальная военная операция накладывает свой отпечаток. Избирательные участки <...> в прифронтовой зоне, в 15-километровой вдоль Днепра, тоже будут работать. Предусмотрены все меры безопасности, но даже в том случае, если эти меры будут нарушены, будет угроза какая-то, есть запасные варианты, где люди смогут проголосовать", - сказал он журналистам.

По его словам, в регионе уже сформированы все избирательные участки, подготовлены комиссии. Сальдо напомнил, что у херсонских властей уже есть опыт проведения голосования по российскому законодательству: в регионе проводили референдум о вхождении в состав РФ и выборы местных органов власти.

Глава Херсонской области признал, что еще не все жители региона получили российские паспорта - эта работа продолжается. При этом он отметил, что число заявок на паспорта растет, их получение позволит людям принять участие в выборах президента России.