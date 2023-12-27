Небензя заявил, что "евромайдан" фактически лишил Украину суверенитета

Глава российского диппредставительства указал на то, что киевские власти "сейчас выживают за счет подачек своих западных хозяев, а также за счет грантов международных организаций"

ООН, 27 декабря. /ТАСС/. Произошедшие после "евромайдана" события лишили Украину права определять свое будущее и собственного суверенитета. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Все мы знаем, что произошло после "майдана" <...>. Каковы результаты такой циничной, бесчеловечной и попросту криминальной политики киевского режима в отношении своих людей? Результаты трагичны и разрушительны. Говоря простым языком, Украина находится в руинах. Стране пришлось отказаться от всего - своего суверенитета, права определять свое будущее, своего исторического, культурного и религиозного славянского бэкграунда и своих связей с Россией", - сказал Небензя в ходе выступления на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии", посвященном событиям "евромайдана".

Глава российского диппредставительства указал на то, что киевские власти "сейчас выживают за счет подачек своих западных хозяев, а также за счет грантов международных организаций".

События, получившие название "евромайдан", начались на Украине 21 ноября 2013 года. В этот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине в феврале 2014 года.