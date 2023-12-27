Путин пригласил премьер-министра Индии в Россию

Президент РФ попросил главу МИД Индии передать премьер-министру "самые лучшие пожелания"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что был бы рад визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в России.

"Будем рады видеть нашего друга, господина премьер-министра [Индии] Моди в России", - сказал российский лидер на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. "Сможем обсудить все вопросы текущего характера, поговорить о перспективах развития российско-индийских отношений. У нас очень большой объем работы", - отметил Путин.

Он попросил главу МИД Индии передать Моди "самые лучшие пожелания", а также приглашение приехать в Россию. "Хотя я понимаю, что в следующем году внутриполитический календарь в Индии непростой, сложный: должны пройти всеобщие выборы в парламент", - добавил президент РФ.