Вершинин заявил, что РФ ждет почетных зарубежных гостей на 80-летие Победы в 2025 году

Замглавы МИД отметил, что приглашения от имени президента России будут направлены в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российская сторона ожидает прибытия в Москву почетных зарубежных гостей на торжественные мероприятия по случаю 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью газете "Известия".

"В юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации. Соответствующие приглашения от имени президента России будут направлены в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций. Ожидаем прибытия в Москву и почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран", - указал замминистра.

По словам Вершинина, помнить об уроках войны особенно важно сейчас, когда в мире поднимается новая волна экстремизма и существует реальная опасность повышения уровня конфликтности в международных отношениях. "В последние годы различные исторические спекуляции, по сути, превратились в один из инструментов развязанной в отношении нашей страны масштабной информационной кампании, направленной на сдерживание России, ослабление ее авторитета на международной арене. Особую тревогу вызывают непрекращающиеся попытки пересмотреть закрепленные в Уставе ООН, других международно-правовых документах итоги Второй мировой войны, поставить знак равенства между нацистской Германией - страной-агрессором и Советским Союзом", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Сохранение исторической памяти и укрепление антифашистского мировоззрения - залог стабильности мира и устойчивости порядка, сложившегося после Второй мировой войны. Народы нашей страны заплатили слишком большую цену, чтобы позволить кому-то поставить под сомнение Великую Победу и принципы послевоенного мироустройства. Подобного кощунства допустить нельзя", - резюмировал замглавы МИД РФ.