Лавров призвал разорвать порочный круг насилия в палестино-израильском конфликте

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Необходимо разорвать порочный круг насилия в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

"Неприемлемо как оправдывать и тем более поощрять теракты, так и отвечать на них методами коллективного наказания в грубейшее нарушение международного гуманитарного права, - сказал министр иностранных дел. - Необходимо разорвать порочный круг насилия, устранить несправедливость, от которой страдают уже несколько поколений палестинцев".

По словам Лаврова, "только так можно добиться стабилизации в зоне палестино-израильского противостояния и в регионе Ближнего Востока в целом".

Глава МИД подчеркнул, что российская сторона "за кулисами" ничего не обсуждает по этому вопросу и "всегда работает в открытую". "Всем пора извлечь урок из того, во что вылились попытки США играть в кулуарную дипломатию на Ближнем Востоке, - продолжил он. - Именно линия Вашингтона на монополизацию посреднических усилий и подрыв международно-правовой базы урегулирования привела к нынешнему обострению в зоне конфликта".

Российская позиция, как отметил Лавров, "основывается на решениях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Арабской мирной инициативе", а "формула установления прочного мира хорошо известна". "Она предполагает создание в границах 1967 года независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Задача международных посредников состоит в том, чтобы помочь сторонам наладить диалог, в рамках которого они могли бы урегулировать все спорные вопросы", - указал он.

Министр признал, что "это непросто". "Но альтернатива переговорам - продолжение кровопролития. Без политического горизонта израильтяне и палестинцы так и будут жить от эскалации до эскалации, как это происходит уже 75 лет", - заключил Лавров.

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