Лавров: США навязывают свои подходы по Газе, идущие вразрез с международным правом

Глава МИД РФ отметил, что "все разговоры о будущем палестинского анклава основываются на разного рода "утечках" и слухах"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. США пытаются навязать свои подходы по будущему сектора Газа, которые не имеют ничего общего с международным правом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

"Все разговоры о будущем палестинского анклава основываются на разного рода "утечках" и слухах, - сказал министр. - Настораживает, что, судя по поступающей информации, США опять хотят навязывать свои подходы, ничего общего не имеющие с международным правом, - как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и многих других странах и регионах, разрушенных в результате авантюр Вашингтона".

"Будем ориентироваться, в первую очередь, на мнение самих палестинцев, а также наших региональных партнеров", - отметил Лавров.

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