ЦИК ввел дополнительный механизм защиты сейф-пакетов с использованием марок

Защитный комплекс таких марок включает, в частности, специальную насечку для предотвращения возможности переклеивания и уникальный порядковый номер

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Дополнительный механизм защиты сейф-пакетов, в которых будут храниться заполненные бюллетени в ходе трехдневного голосования на выборах президента РФ, в виде специальных марок утвердил постановлением Центризбирком РФ на заседании комиссии.

"На выборах президента, грядущих, в марте 2024 года планируем использовать защитные марки для сейф-пакетов <…>. Требования к изготовлению этой марки просто жесточайшие, с очень многослойными степенями защиты, для нас это имеет принципиальное значение, чтобы минимизировать те спекуляции, которые бывают", - сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Отмечено, что защитный комплекс таких марок включает элементы защиты, введенные в поверхностный слой; элементы, обладающие люминесценцией под воздействием УФ-излучения; специальную насечку для предотвращения возможности переклеивания, уникальный порядковый номер. "Защитные марки централизованно, любезно согласился изготовить нам в соответствии с заключенным контрактом "Гознак", - уточнила Памфилова.

Она также рассказала каким образом будет использоваться марка. "После завершения соответствующего голосования избирательные бюллетени перемещаются из переносного или стационарного ящика для голосования в сейф-пакет, без их подсчета и с сохранением тайны голосования", - отметила она. Затем, по ее словам, сейф-пакет запечатывается, защитная марка наклеивается на него, после этого номер сейф-пакета и номер защитной марки вносятся в акт участковой избирательной комиссии.

"Сейф-пакет с избирательными бюллетенями и акт помещаются в специальный сейф для хранения до начала подсчета голосов избирателей. При проведении всех этих действий в участковой комиссии обязаны присутствовать наблюдатели, которые могут поставить на сейф-пакете свои подписи и получить копию составленного акта. Считаем очень важным применять на выборах президента эти новые дополнительные механизмы защиты", - заключила Памфилова.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.